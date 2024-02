Coinbase-Aktie: Imposant!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase hat am Montag zum Auftakt der neuen Woche einen echten Durchbruch geschafft. Der Titel legte um satte 13,9 % zu und schoss damit in Richtung von 190 Dollar nach oben. Ob die Marke noch erobert wird, bleibt bis zum Ende des Handels offen. Grund sind sicherlich immer wieder die Bewegungen im Bitcoin. Damit aber bleibt auch die Abhängigkeit vom Kryptomarkt sehr imposant.

Wenn Bitcoin und Co. funktionieren, kann und wird auch Coinbase klettern – das ist deutlich geworden. Es bleibt die Frage: Werden Bitcoin und Co. auch in den kommenden Wochen den Dienstleister mit nach oben ziehen können? Die Trend-Stimmung zumindest rund um diese Aktie ist auch jenseits von wirtschaftlich relevanten Stimmen und Stimmungen interessant.

Coinbase: Der Trend ist gigantisch

Tatsächlich ist und bleibt der Trend derzeit gigantisch. Die Notierungen sind seit Jahresanfang zwar “nur” um 8,6 % geklettert, werden mit dem Montag allerdings weit in den zweistelligen Bereich hinein kommen. Allein in den fünf vergangenen Handelstagen war es für die Aktie um gut 9 % aufwärts gegangen. Ein starker Zwischenspurt, meinen Analysten und Beobachter.

Das Chartbild ist dabei – auch hier unabhängig von dem, was Bitcoin und co. zaubern – stark. Die Aktie ist zumindest seit Ende Oktober im mittelfristigen Chart kaum noch aufzuhalten. Die Notierungen streben in Richtung von 200 Dollar nach oben.

Wenn man mit Unterstützungen argumentiert, lässt sich eine solche Schutzfunktion mittlerweile sehr einfach und auch realistisch abtragen: Bei ca. 130 Dollar dürfte der Kurs recht gut nach unten abgesichert sein.

Analysten gefällt das Bild wohl. Denn der Kurs des Unternehmens ist deren Meinung nach zumindest das aktuell gezahlte Geld wert. Die Kursziele sind vollumfänglich erreicht. Ob es auch nach unten gehen kann? Hier gilt es vor allem, Bitcoin und Co. zu beobachten.

