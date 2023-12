Coinbase Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Coinbase Global-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 161,16 USD lag, was einem Unterschied von +102,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 79,62 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 104,07 USD um +54,86 Prozent über dem Durchschnitt, wodurch die Aktie auch kurzfristig ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 21,91, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit entgegen dem RSI einen "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Coinbase Global.

Insgesamt liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Gut, 4 Neutral und 5 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 72,38 USD, was eine "Schlecht"-Empfehlung von -55,09 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 161,16 USD bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Coinbase Global-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie somit ein "Gut"-Rating.