Coinbase Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Coinbase Global-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +66,9 Prozent. Diese Abweichung führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +10,97 Prozent ein positives Bild, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um Coinbase Global, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist jedoch neutral, mit 7 positiven, 4 neutralen und 2 negativen Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein mittleres Kursziel von 84,25 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung von -48,13 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.