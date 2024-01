Coinbase-Aktie: Gewonnen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Immerhin, kann Coinbase am Ende der Woche sagen: Die Notierungen sind am Freitag um gleich 3,2 % geklettert. Das tut gut, denn die Aktie hat seit Jahresbeginn schon mehr als 28 % nachgegeben. Möglicherweise haben die Börsen etwas übertrieben. Denn schlecht geht es Coinbase nicht. Das sieht jetzt wohl auch Oppenheimer so. Das Bank- und Analystenhaus hat Coinbase nun statt des Ratings “neutral” die Bewertung “kaufen” gegeben.

Das ist der Grund

Es gibt durchaus noch andere positive Stimmen. Und dafür gibt es bei allen Bedenken der Aktie gegenüber auch einen Grund. Coinbase hängt am Tropf von Bitcoin und Co. Wenn dort die Stimmung besser wird, wenn mehr gehandelt wird, profitiert auch Coinbase. Deshalb ist die Aktie in den vergangenen Monaten in den Aufwärtstrend gekommen – auch Bitcoin und Co. geht es recht gut. Insofern ist die Aktie spekulativ – aber im Trend.

