Coinbase Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in Bezug auf die Coinbase Global-Aktie ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einem schlechten Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 111,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 242,36 USD lag, was zu einer positiven Bewertung führte. Eine ähnliche positive Bewertung ergibt sich auch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coinbase Global-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen ergaben, dass von insgesamt 7 Bewertungen 4 positiv, 2 neutral und 1 negativ waren, was zu einem neutralen Rating führte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag bei 104 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -57,09 Prozent hinweist, und somit zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie somit ein neutrales Rating auf Basis dieser Analyse.