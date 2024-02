Coinbase-Aktie: Fette Gewinne!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie der Coinbase hat zuletzt massive oder auch “fette” Gewinne, wie es ein Beobachter beschrieb, erreicht. Die Aktie konnte binnen Wochenfrist um 27 % klettern. Allein am Freitag ging es um fast 9 % aufwärts. Hintergrund für den Dienstleister ist schlicht die Hausse für Bitcoin und Co.

Das bleibt derzeit auch eine Schwäche des Unternehmens: Eigenständige neue und weitere Gewinne sind für den Titel kaum möglich. Es klebt alles an Bitcoin und Co. Das sehen wohl auch Analysten so.

Analysten sind nicht besonders zuversichtlich für die Aktie der Coinbase

Analysten meinen aktuell, der Titel sei in der Prognose einen Abschlag von ziemlich genau -10 % wert. Das ist selbstverständlich ein kleiner Rückschlag: Wenn die Analysten Recht behalten, geht es noch auf 162 Dollar übrig. In Dollar gemessen ist die Aktie gegenwärtig 180,3 Dollar wert.

