Coinbase-Aktie: Es endet nicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase hat aktuell einen Lauf. Auch am Donnerstag ging es für das Kryptounternehmen um mehr als 0,6 % aufwärts. Das Besondere: Am Mittwoch hatte die Aktie wegen des Kryptobooms insgesamt ein Plus von deutlich mehr als 10 % eingefahren. Coinbase hat nun die chance, die Kursniveaus von Ende 2022 (!) wieder zu erreichen, als die Notierungen bereits jenseits der Grenze von 300 Euro nach oben durchgestartet waren. Grundlage der Gewinne sind vor allem die Kryptowährungen wie der Bitcoin, die schlicht und ergreifend durchstarten.

Coinbase: Das sind die Ziele

Wirtschaftlich betrachtet geht es dem Unternehmen nicht so gut, wie es die Notierungen vermuten lassen. Denn das KGV für das laufende Jahr ist bei Gewinnen von 392 Millionen Dollar, die der Markt erwartet, mit ca. 156 recht hoch ein- und aufgestellt. Dennoch: Die Notierungen sind aus charttechnischer Sicht im Aufwärtslauf. Seit Anfang 2024 geht es Stück für Stück nach oben – inzwischen um ca. das 8fache(!). Die Aktie hat damit einen gigantischen Lauf.

Das ist zu viel, meinen die Analysten, die Marketscreener zusammenfasst: Der Kurs wäre um gut 30 % zu hoch gelaufen, heißt es!

