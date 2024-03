Coinbase-Aktie: Erholung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase hat es am Freitag geschafft, sich von den Abschlägen bei Bitcoin & Co. zu erholen. Am Freitag gewann der Titel gut 1 %. Der Aufwärtstrend ist noch immer massiv – und die Aussichten innerhalb dieses Trends sind herausragend. Es gibt allerdings unverändert auch zwei Bedenken.

Coinbase: Der Preis

Der Preis für die Aktie ist vergleichsweise hoch. Die Notierungen haben am Freitag immer noch ein KGV von über 120 erreicht. Dies wird dauerhaft nicht von Erfolg gekrönt sein, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Krypto-Finanzdienstleisters nicht besser werden. Zudem, als zweiter Aspekt, bleibt die große Abhängigkeit von dem, was der Bitcoin macht. Damit ist die Aktie unverändert extrem stark und gleichzeitig stets auf des Messers Schneide. Die Charttechniker weisen dennoch auf einen immensen Aufwärtstrend hin.

