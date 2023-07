Coinbase Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

An derBörse notiert Coinbase Global per 18.07.2023, 05:47 Uhr bei 105.55 USD. Coinbase Global zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Die Aussichten für Coinbase Global haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Coinbase Global erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 4 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (64,07 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -39,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 105,55 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Coinbase Global erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Coinbase Global ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Coinbase Global-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,13, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 16,57, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Coinbase Global beläuft sich mittlerweile auf 59,07 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 105,55 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +78,69 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 65,1 USD. Somit ist die Aktie mit +62,14 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".