Coinbase-Aktie: Der Durchbruch!

Coinbase konnte am Mittwoch mit einem Gewinn von mehr als 2,7 % an den Märkten einen weiteren Durchbruch erzielen. Es geht deutlich voran. Die Aktie kratzt jetzt auch an der Marke von 200 Dollar. Sie ist so stark wie nie. Es gab gar keine neuen Nachrichten, die speziell diesen Ausbruch hätten begründen können. Im Gegenteil: Es wurde bekannt, dass ein Insider Aktien verkauft hat, allerdings nur im kleineren Rahmen von gut 2,8 Mio. Dollar. Die Aktie hat einen Marktwert von gut 48 Mrd. Dollar.

Coinbase wird nun vor allem von der guten Stimmung rund um den Bitcoin getragen. Das schafft auch Risiken, wie der Markt in den vergangenen Monaten auch gezeigt hat. Fast analog zu den Notierungen von Bitcoin und Co. verlor die Aktie an bestimmten Punkten auch wieder deutlich, wie z. B. im Juli 2023. Damals ging es für den Titel um fast 20 % nach unten, als die Kryptowährungen selbst schwankten. Dennoch: Die Tendenz ist eindeutig.

Coinbase klettert ganz offensichtlich an den Märkten noch immer

Die Aktie hat in den vergangenen 14 Monaten ausgehend von ca. 25 Dollar nun einen Marsch hingelegt, der seinesgleichen sucht. Zumindest aus der charttechnischen Perspektive gibt es derzeit kein Halten. Die Notierungen sollten dabei die Hürde von 200 Dollar – und auch sicherlich die Hürde bei 200 Euro folgend – überwinden. Spätestens dann wäre aus dieser Sicht der Weg frei – ohne jede Garantie.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind mit normalen Maßstäben nicht zu beurteilen. Das KGV für das laufende Jahr liegt bei geschätzten gut 130. Das wäre in normalen Fällen viel zu hoch für den Wert. Dennoch: Die Trend-Analysten sehen auch statistisch keinen Halt. Auch die technischen Analysten heben den Daumen: Der GD100 wie auch der GD200 oder die kurzfristigen GD sind durchgehend überwunden. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben – aber nur aus Trend-Sicht.

Analysten insgesamt sehen Kursrisiken. Der Kurs ist im Mittel deren Ansicht nach (Daten von Marketscreener) um 17 % zu hoch angesetzt.

