Coinbase Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Coinbase Global liegt bei 32,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 35,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daraus ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Coinbase Global-Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion verstärkt auf negative Themen bezogen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Coinbase Global bei 98,41 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand des aktuellen Aktienkurses von 165,98 USD zum GD200 beträgt +68,66 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Abstand von +12,61 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".