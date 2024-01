Coinbase Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie der Coinbase Global wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit insgesamt 7 positiven, 4 neutralen und 3 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 80,08 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -37,54 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs von 128,21 USD eine Entfernung von +44,17 Prozent vom GD200 (88,93 USD) auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 135,98 USD, was zu einem Abstand von -5,71 Prozent führt und somit als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist. Insgesamt wird der Kurs der Coinbase Global-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie der Coinbase Global einen Wert von 81,17 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 57,73 für den RSI25 (25 Tage), was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.