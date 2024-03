Coinbase-Aktie: Bitter, ganz bitter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase ist in den ersten Stunden des Handels vom Mittwoch deutlich abgeschmiert. Es ging unter die Marke von 250 Euro, jedenfalls sah es zunächst danach aus. Das sind als Reaktion auf 4,6 % Verlust an der Börse Nasdaq am Tag zuvor zwar „nur“ -1,8 %. Dennoch zeigt sich eine der großen Schwächen des Titels überdeutlich.

Coinbase hängt komplett an der Entwicklung, die der Bitcoin nimmt. Die Kryptowährung verlor allerdings und rutschte unter die wohl bedeutende Marke von 70.000 Dollar. Coinbase ist ein Technologie-Unternehmen für die Krypto-Szene. Die Stimmung hängt vollständig davon ab, was sich mit den Kryptowährungen abspielt – so jedenfalls der feste Eindruck.

Coinbase: An sich teuer

Blendet man die kurzfristigen Eindrücke, die damit entstehen, aus, bleibt der Blick auf das wirtschaftliche Ergebnis. Der Titel hat nun im laufenden Jahr wahrscheinlich eine sehr hohe, eine zu hohe Bewertung erfahren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 143, wenn die Gewinnschätzungen stimmen.

Das KGV für das kommende Jahr soll bei gut 210 liegen, da das Nettoergebnis sogar noch einmal um ca. 90 Millionen Dollar, also um in etwa 20 % sinken soll. Die Zahlen jedoch täuschen darüber hinweg, dass alles eine große Wette sein dürfte – auf Bitcoin und Co.

