Coinbase-Aktie: Bitcoin-Miner in der Zwickmühle?

Ein Bericht von Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) kommt zu dem Schluss, dass, selbst wenn alle neu ausgegebenen Bitcoin (CRYPTO: BTC) jeden Tag auf dem Markt verkauft würden, dies nur einem minimalen Verkaufsdruck entsprechen würde. Miner sind gezwungen, Bitcoin-Bestände netto zu verkaufen In einem Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, erklärten die Analysten von Coinbase, dass das Ausmaß, in dem Miner… Hier weiterlesen