Coinbase Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Coinbase Global ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coinbase Global bei 77,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 139,62 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +80,41 Prozent liegt und zum GD50 bei +44,98 Prozent.

Die Analysten bewerten die Aktie von Coinbase Global derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 5 "Schlecht"-Bewertungen, was zu diesem Rating geführt hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 72,38 USD, was einem Abwärtspotential von -48,16 Prozent entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coinbase Global Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Analyse der letzten 25 Handelstage ergibt, dass die Aktie hier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung und die technische Bewertung der Aktie positiv sind, während die Analystenbewertung neutral ist und der RSI gemischte Signale zeigt.