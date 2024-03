Coinbase Aktie: Die Bären zittern!

Die Diskussionen rund um Coinbase Global auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Coinbase Global sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Aktie von Coinbase Global in den letzten 7 und 25 Tagen eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47, und auf 25-Tage-Basis beträgt der Wert 31,85. Somit ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 115,96 USD für den Schlusskurs der Coinbase Global-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 255,51 USD, was einem Unterschied von +120,34 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl auf 200- als auch auf 50-Tages-Basis wird die Coinbase Global-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Analysten haben der Aktie der Coinbase Global in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 107,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -57,89 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Coinbase Global.