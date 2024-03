Coinbase Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Coinbase Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 102,79 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 229,15 USD (+122,93 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (153,92 USD) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+48,88 Prozent), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Coinbase Global haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Von den Analysten liegen aus den letzten zwölf Monaten mehrheitlich positive Einschätzungen für Coinbase Global vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 98 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -57,23 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Coinbase Global-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.