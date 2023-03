Coinbase Aktie: Analyse des RSI liefert spannende Erkenntnisse

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von sieben Tagen anzeigt und die Anzahl der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis dazu setzt. Der Wertebereich des Indikators liegt zwischen 0 und 100. Aktuell zeigt der RSI der Coinbase einen Wert von 48,84 an, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation besteht momentan. Der RSI25 berücksichtigt einen längeren Berechnungszeitraum von 25 Tagen und zeigt bei Coinbase einen Wert von 53,12 an. Auch dies spricht für eine neutrale Lage ohne tendenzielle Über- oder Unterbewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl kurzfristig als auch mittelfristig keine klaren Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen sind. Anleger sollten daher genau beobachten und weitere Entwicklungen...