Coinbase Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich der RSI ermitteln. Aktuell liegt der RSI der Coinbase Global-Aktie bei 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Coinbase Global jedoch überkauft und erhält somit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Coinbase Global.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Coinbase Global überwiegend positiv diskutiert. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Stimmung wider, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält und insgesamt positiv bewertet wird.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für die Coinbase Global-Aktie. Der Aktienkurs liegt mit 129,22 USD deutlich über der GD200 bei 91,8 USD, was zu einem Abstand von +40,76 Prozent führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich jedoch ein negativer Trend, wodurch die Gesamtbewertung auf "Neutral" lautet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Fall zeigt sich eine eher schwache Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Coinbase Global führt.