Coinbase-Aktie:; Alarm-Stimmung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase war in den vergangenen Tagen sehr stark. Analysten hatten gewarnt. Nun verlor der Titel am Dienstag noch einmal mehr als -3 %. Ist der Aufwärtstrend nun vorbei? Die Börsen wissen, dass es jetzt um viel geht. Auf der anderen Seite gilt auch, dass die kleine Niederlage am Dienstag nicht entscheidend ist, denn an den deutschen Börsen wie Xetra war bis zum frühen Abend oder bis zum Handelsschluss alles ruhig.

Coinbase: Die Abhängigkeit ist wichtig

Bei der Aktie gilt es allerdings stets zu beachten, wie abhängig der Titel tatsächlich ist. Die Notierungen sind immer dann gestiegen, wenn Bitcoin und Co. durch die Decke gehen. Grund ist, dass Coinbase als Dienstleister auch von der Handelsaktivität in den Kryptowährungen abhängt.

Dennoch: Der Aufwärtstrend ist isoliert betrachtet mächtig. Die Notierungen sind seit Jahresanfang noch einmal kräftig durch die Decke gegangen. Sie gewannen gut 20 %. In den vergangenen sechs Monaten allerdings ging es sogar um gut 181 % aufwärts. Die Aktie ist aus dieser Sicht für die Investoren und Analysten derzeit ganz eindeutig ein Hausse-Kandidat. Mahnende Stimmen gibt es nur von Analysten, die sich mit Kursprognosen beschäftigen. Der Konsens liegt lt. Marketscreener-Daten bei einem Kurs in Höhe von 165 Dollar, also grob kalkuliert 150 Euro. Das entspräche einem Abschlag von gut -27 %.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 05.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

