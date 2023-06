Coinbase-Aktie -9%: Das steckt dahinter

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Coinbase (WKN: A2QP7J) stürzte am Montag um -9,05% auf 58,71 US$ ab. Auch der Bitcoin verlor um die -5% und rutschte unter die 26.000 US$. Hintergrund sind sehr negative Nachrichten für den Krypto-Space. Ist die Erholung der gesamten Branche damit schon vorbei?