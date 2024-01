Coinbase-Aktie: 7,2%!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase hat eine schwache Woche hinter sich. Für das Dienstleistungsunternehmen aus dem Krypto-Segment ging es um ordentliche -7,2 % abwärts. Die Notierungen konnten sich am Mittwoch immerhin minimal erholen. Dennoch: Seit Jahresanfang verlor die Aktie gleich -28,6 %. Wesentlich mehr Misstrauen kann der Titel am Markt kaum erzeugen, so die Wahrnehmung. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die Aktie sehr stark mit dem Bitcoin und Co. korreliert.

Wie weiter? Analysten sind klar

Kurz vor dem Ende des laufenden ersten Monats haben die Analysten die klare Meinung, der Wert sei jetzt exakt fair ermittelt. Das durchschnittliche Kursziel liegt gerade einmal 1 % über den aktuellen Notierungen. Oder behält am Ende doch der zuversichtlichste Analyst Recht? Die höchste Schätzung liegt gegenwärtig bei einem möglichen Plus von 61 %! Das wären Kurse von fast 2 Euro!

