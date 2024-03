Coinbase-Aktei: Das ist Spitze!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase hat die nächste Top-Marke erreicht. Die Aktie gewann am Montag gleich 9,4 %. Ein Grund: Der Bitcoin hat die Marke von 70.000 Dollar überschritten. Die Aktie lebt von der Stärke des Bitcoin, Damit hat der Titel ein großes Risiko, das unverändert Analysten zur Vorsicht mahnt. Die gehen von Verlusten in Höhe von -24 % aus, so die aktuellen Daten. Allerdings dürfte dieser Wert fast beliebig zustande gekommen sein. Der Unternehmenswert ändert sich nicht so stark wie der Bitcoin-Kurs, bei der Aktienkursbewegung gibt es jedoch solch eine Korrelation.

Coinbase: Nur noch hinsehen

Im Grunde ist es für Investoren und Analysten offenbar recht einfach, die Richtung zu bestimmen. Coinbase zieht einfach hinterher, was auch immer der Bitcoin macht. Das ist jüngst wohl einem Insider zu viel geworden. Der hat Aktien im Umfang von 297.700 Dollar verkauft. Das ist wiederum Analysten und Investoren offenbar nicht wichtig: Beim jetzt erreichten ATH ist kein Anleger mehr im Verlust. Damit bleibt der Trend – abhängig vom Bitcoin – maximal.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...