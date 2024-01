Coinbase: Aha!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase konnte am Dienstag plötzlich wieder einen ordentlichen Verlust verzeichnen. Der Titel verlor ca. knapp 3 % und schob sich damit auf weniger als 115 Euro nach unten. Wenn es nach Marktbeobachtern geht, wird der Kurs nun in Richtung von 100 Euro ggf. getestet. Hier soll eine Untergrenze verlaufen, die in diesen Tagen halten sollte. Denn: Das Bild, das die Aktie abgibt, ihst ohnehin schwach.

Der Titel hat seit Jahresbeginn immerhin gleich -33 % abgegeben. Damit ist der Aufwärtstrend, der zuvor im Chart sehr deutlich war, klar abgeschwächt. Noch kann es ein Comeback geben, hoffen die Analysten und Investoren.

Coinbase: Was ist da los?

Die große Frage wird sein, was da los ist. Denn der Titel hat keine neuen Nachrichten mehr an den Markt geben können. Die Aktie verliert sich im spekulativen Gestrüpp rund um Kryptowährungen viel zu sehr und zu schnell, so die Auffassung. Der Titel wird damit zum Spielball der Spekulation.

Derzeit ist die Aktie unter den GD200 getaucht und bleibt damit ein Fall für den technischen Abwärtstrend. Das ist schwach genug. Der GD100 allerdings, der den mittelfristigen Trend verkörpert, ist bei 112,38 Euro noch nicht unterkreuzt. Damit bleibt es für die Aktie spannend, wohin sich die technische Entwicklung drehen wird. Wenn die Aktie auf mehr als 112 Euro fokussiert ist, dann wird sich ggf. auch wieder der technische Aufwärtstrend durchsetzen. Wenn dies nicht gelingt, dann ist auch das charttechnische Bild in der Spekulation wichtig. Dann wird es dazu kommen, dass die Untergrenze von 100 Euro ggf. getestet wird. Das wäre brisant, denn hier könnte ein ganzer Richtungswechsel anstehen, so die Befürchtung und Erwartung der entsprechenden Trend-Analysten. Der Titel ist und bleibt damit unter Beobachtung, meinen die Analysten und Investoren.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 23.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...