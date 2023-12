CoinShares International Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Coinshares einen RSI-Wert von 77,39 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist. Das Signal wird daher als "Schlecht" eingestuft. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Coinshares-Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Coinshares überwiegend positiv diskutiert. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coinshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,41 SEK. Der letzte Schlusskurs weicht um -1,14 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Bewertung. Insgesamt erhält die Coinshares-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.