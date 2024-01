CoinShares International Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Coinshares-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 40,69 SEK liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 40,05 SEK liegt, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 40,21 SEK ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-0,4 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Der RSI7 beträgt 49,11, während der RSI25 bei 46,61 liegt, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die Meinungen und Stimmungen rund um die Coinshares-Aktie in den sozialen Medien lassen ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung schließen. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Coinshares-Aktie in verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet wird.