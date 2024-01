Cohu Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen konnte bei Cohu eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu positiven Themen beobachtet wurde. Deshalb erhält Cohu in Bezug auf das Stimmungsbild eine "Gut"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Insgesamt bekommt Cohu daher für diesen Aspekt ein "Gut".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cohu bei 28,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,66 liegt. Basierend auf diesen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cohu liegt bei 77,15, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Cohu-Aktie daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Cohu beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Cohu als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Stimmungsentwicklung und eine unterbewertete fundamentale Lage für die Cohu-Aktie.