Cohu Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Cohu verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -4,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt Cohu damit um 585,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt durchschnittlich 3908,5 Prozent, wobei Cohu aktuell 3913,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Aspekte des Unternehmens Cohu. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Dividendenverhältnis von Cohu zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cohu von den Analysten die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Cohu ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,58, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 71,48. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.