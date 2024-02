Cohu Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

In den letzten zwei Wochen wurde Cohu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche erzielte Cohu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,69 Prozent. Dies steht im starken Kontrast zu einer durchschnittlichen Steigerung ähnlicher Aktien um 3926,85 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -3931,54 Prozent im Branchenvergleich. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 579,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Cohu 584,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cohu beträgt aktuell 29,58 und liegt damit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 75. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Auf dieser Stufe erhält Cohu daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cohu haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" kommen.