Cohu Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsfirma Cohu hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 %, was 2,17 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,17 % ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, mit überwiegend neutralen Meinungen und einigen positiven Diskussionen über das Unternehmen Cohu. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 29,1, was 58 % weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" eingestuft. In Bezug auf die langfristige Kommunikation im Netz wird Cohu als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Insgesamt wird Cohu daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

