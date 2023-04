Cohu Aktie: Analyse und Bewertung des aktuellen Marktwerts

Im Bereich der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI) ein gängiges Instrument zur Einschätzung von überkauften oder überverkauften Aktien. Dabei wird die Kursentwicklung über eine bestimmte Zeit hinweg betrachtet. Bei Cohu untersuchen wir diesen Indikator auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle Wert des 7-Tage-RSI beträgt 67,13 Punkte, was bedeutet, dass sich Cohu derzeit in einem neutralen Bereich befindet – weder überkauft noch überverkauft. Gleiches gilt auch für den RSI25 mit dem gleichen Wert von 67,13 Punkten. Hierbei weicht dieser aber vom RSI7 ab und zeigt erneut eine neutrale Einstufung für das Unternehmen an.

Aus fundamentaler Sicht ist ein Kauf von Cohu mit Risiken verbunden.

Die Cohu-Aktie gilt als unterbewertet und attraktiv in der fundamentalen Analyse. Ihr wichtigster Indikator, das...