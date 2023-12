Cohort Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Cohort liegt bei 22,73, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Cohort daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Cohort über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cohort in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 16,43 und liegt mit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 32. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält deshalb auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Cohort damit 11,19 Prozent über dem Durchschnitt (5,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,02 Prozent. Cohort liegt aktuell 12,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".