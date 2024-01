Cohort Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten Wochen konnte bei Cohort keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Cohort daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Cohort abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, daher bleibt die Empfehlung insgesamt positiv.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Cohort in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,4 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite im "Industrie"-Sektor lag Cohort um 8,05 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung und eine gute Performance bei Cohort.