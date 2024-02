Cohort Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analysteneinschätzung für die Cohort-Aktie fällt laut langfristiger Meinung positiv aus. Von insgesamt 1 Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel wird auf 0 GBP festgelegt, was auf eine mögliche Performance von -100 Prozent hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cohort-Aktie derzeit einen Wert von 16,86 auf, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine derzeitige Unterbewertung der Aktie hin, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Cohort-Aktie beträgt 2,52 Prozent, was 1,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt gemischte Reaktionen. Während in sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Cohort-Aktie geäußert wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.