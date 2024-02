Cohort Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Cohort wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor betrachtet. Dabei ergibt sich eine Rendite von 9,46 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,73 Prozent, wobei Cohort mit 7,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cohort. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cohort unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Cohort als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 16,86, was insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 37,19. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cohort derzeit 2. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cohort von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.