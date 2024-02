Cohort Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Cohort wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 16,86 insgesamt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 37,26 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einschätzung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,46 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überrendite von 7,16 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 1,53 Prozent, wobei Cohort aktuell 7,92 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie der Cohort als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 0 GBP, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite für Cohort beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,52 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert (2,13) für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Cohort eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.