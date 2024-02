Coherus BioSciences wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Coherus Biosciences-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,73 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,76 USD weicht somit um -26,01 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 2,47 USD, liegt der aktuelle Schlusskurs darüber (+11,74 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Coherus Biosciences-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Coherus Biosciences lassen sich ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im fundamentalen Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) erscheint Coherus Biosciences unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,08 liegt die Aktie 91 Prozent unter dem Branchen-KGV von 101,34, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Coherus Biosciences derzeit 0. Dies ergibt eine negative Differenz von -2,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie". Daher erhält Coherus Biosciences von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.