Coherus BioSciences Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Coherus Biosciences-Aktie wird von der Redaktion in Bezug auf die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent niedriger liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über die Coherus Biosciences-Aktie diskutiert. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Themen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coherus Biosciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,24 USD deutlich darunter liegt (-28,32 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein anderer Wert von 2,43 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+33,33 Prozent). Auf dieser Grundlage wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Somit erhält die Coherus Biosciences-Aktie in der Summe ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coherus Biosciences einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,15 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.