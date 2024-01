Coherus BioSciences Aktie: Das ist die Höhe!

Von 5 Analystenbewertungen für die Coherus Biosciences-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 5 Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist demnach "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Coherus Biosciences vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 16,4 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 392,49 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 3,33 USD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Coherus Biosciences von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coherus Biosciences liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,97 unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten 12 Monaten erzielte Coherus Biosciences eine Performance von -66,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 25,32 Prozent, was bedeutet, dass Coherus Biosciences im Branchenvergleich um -91,64 Prozent unterperformt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 17,09 Prozent, und Coherus Biosciences lag 83,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht ist die Coherus Biosciences-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 3,33 USD inzwischen +37,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -26 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.