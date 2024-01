Coherus BioSciences Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Derzeit wird die Aktie von Coherus Biosciences an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 gehandelt. Das bedeutet, dass die Börse 9,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche ist dies eine Unterbewertung um 91 Prozent. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Coherus Biosciences mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einem geringeren Ertrag von 2,48 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Coherus Biosciences verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der Biotechnologiebranche hat Coherus Biosciences in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -66,33 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt die Rendite des Unternehmens um 83,09 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.