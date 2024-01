Coherus BioSciences Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Trajectory Alpha Acquisition Corp":

Die Analysteneinschätzung für die Coherus Biosciences-Aktie ist insgesamt positiv. Von 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,4 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 432,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,08 USD) hindeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Coherus Biosciences. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Diskussionen über Coherus Biosciences in den sozialen Medien waren insgesamt rückläufig, was zu dieser negativen Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare über Coherus Biosciences negativ war. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Coherus Biosciences im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Gesundheitspflegesektor deutlich schlechter abschneidet. Die Rendite liegt bei -66,33 Prozent, was mehr als 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 86,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Coherus Biosciences-Aktie basierend auf den Bewertungen der Analysten, dem Sentiment in den sozialen Medien und dem Branchenvergleich.