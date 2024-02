Coherent Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Sentiment und Buzz rund um Coherent wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu bewerten. Die Aktie zeigt dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt für Coherent.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Coherent bei 59,72 USD und ist damit +26,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +47,89 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coherent-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 24,14 und zeigt somit eine überverkaufte Situation. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Bewertung für Coherent.

Die Dividendenrendite von Coherent liegt bei 0 Prozent, was 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser hohen Abweichung wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.