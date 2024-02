Coherent Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Coherent wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 766,18, was einem Abstand von 876 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,52 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung der Stimmung rund um Coherent basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie den Kommentaren in sozialen Medien. Die Analyse ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Coherent bei 41,03 USD, während die Aktie selbst bei 58,57 USD gehandelt wird. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +42,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 49,11 USD, was einem Abstand von +19,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die technische Analyse mit "Gut" bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Coherent derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11569,63 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11569,63 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.