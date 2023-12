Coherent Aktie: Hammer-Nachricht!

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Coherent als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Coherent-Aktie ergibt sich ein Wert von 15,67 für den RSI7 und von 23,27 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt Coherent mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11704,7 % für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz von 11704,7 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Coherent-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 37,73 USD über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 41,38 USD, was eine positive Abweichung von 9,67 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,85 USD liegt mit einem Schlusskurs darüber (+22,25 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Coherent-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 766,18 einen deutlich höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45 auf. Mit einer Differenz von 1567 Prozent wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.