Cohen, Steers Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cohen & Steers liegt derzeit bei 22,86, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Cohen & Steers in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Cohen & Steers auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Cohen & Steers in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Cohen & Steers in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,87 Prozent. Der Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche stieg um 16,54 Prozent, was auf eine Underperformance von -23,41 Prozent für Cohen & Steers im Branchenvergleich hinweist. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Cohen & Steers um 16,94 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cohen & Steers beträgt derzeit 20,32 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,7 eine Überverkaufssituation, wodurch Cohen & Steers auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung erhält.