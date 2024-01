Cohen, Steers Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Finanzgesellschaft Cohen & Steers weist eine Dividendenrendite von 4,07 Prozent auf, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da die Aktie als unrentables Investment angesehen wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Cohen & Steers in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,81 Prozent, was einer Outperformance von +1,44 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum Sektor "Finanzen" lag die Rendite sogar 10,75 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist Cohen & Steers ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,34 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cohen & Steers wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Cohen & Steers bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".