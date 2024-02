Cohen, Steers Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cohen & Steers. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cohen & Steers bei 27. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,02 (Kapitalmärkte) ist die Aktie damit unterbewertet, etwa um 55 Prozent. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Cohen & Steers daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cohen & Steers-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 62,2 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 71,11 USD liegt somit deutlich darüber (Unterschied +14,32 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (70,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Cohen & Steers-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien des Finanzsektors liegt Cohen & Steers mit einer Rendite von 0,43 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,59 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Cohen & Steers bei 5,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.