Cohen im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 57,81, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 42,07 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysen von Cohen & in sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2, dass die Aktie von Cohen & um 96 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte", was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Cohen & in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung der Stimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.