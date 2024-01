Cohen Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Cohen & zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 15,6 % aus, was 9,96 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 5,64 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse der Kapitalmärkte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cohen & bei 6,6 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,65 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +0,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 6,6 USD, was auch zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Cohen & deuten auf eine zunehmende Anzahl von negativen Meinungen hin. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist Cohen & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 56 haben. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine Einschätzung von "Gut" in dieser Kategorie.