Cohen Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Cohen &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,8 USD liegt, was einer Abweichung von +3,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,92 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,73 Prozent), was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cohen &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,05 Punkten, was darauf hinweist, dass Cohen & weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Cohen &-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cohen & bei 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,02 als unterbewertet angesehen wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Cohen & mit 14,77 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5.75%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cohen &-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.